Бывший владелец МЮ помогает украинским беженцам в Ирландии

Джон Мэгниер был одним из владельцев МЮ, пока не продал свою долю семейству Глейзеров в 2005-м году.

Сейчас ирландский бизнесмен - заметная персона в мире скачек, владелец компании Coolmore, которая занимается разведением лошадей.

После начала войны в Украине, миллиардер и его жена приняли решение помочь семьям своих украинских сотрудников.

Компания помогла вывезти родственников 20 своих работников: мужчины остались, женщины и дети выехали.

Сейчас возле тренировочной базы строятся помещения для жизни этих людей.

Также Coolmore и Мэгниер планируют помогать другим украинским беженцам, которые прибыли в Ирландию.

По последним данным, на территорию страны прибыло около 13 500 тысяч беженцев.