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Бывший владелец МЮ помогает украинским беженцам в Ирландии

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Каждый делает то, что может.

Бывший владелец МЮ помогает украинским беженцам в Ирландии

racingpost.com/photos

UA-Футбол
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Джон Мэгниер был одним из владельцев МЮ, пока не продал свою долю семейству Глейзеров в 2005-м году.

Сейчас ирландский бизнесмен - заметная персона в мире скачек, владелец компании Coolmore, которая занимается разведением лошадей.

После начала войны в Украине, миллиардер и его жена приняли решение помочь семьям своих украинских сотрудников.

Компания помогла вывезти родственников 20 своих работников: мужчины остались, женщины и дети выехали.

Сейчас возле тренировочной базы строятся помещения для жизни этих людей.

Также Coolmore и Мэгниер планируют помогать другим украинским беженцам, которые прибыли в Ирландию.

По последним данным, на территорию страны прибыло около 13 500 тысяч беженцев.

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В статье: Манчестер Юнайтед война с Россией
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