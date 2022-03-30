Бывший владелец МЮ помогает украинским беженцам в Ирландии
Каждый делает то, что может.
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Джон Мэгниер был одним из владельцев МЮ, пока не продал свою долю семейству Глейзеров в 2005-м году.
Сейчас ирландский бизнесмен - заметная персона в мире скачек, владелец компании Coolmore, которая занимается разведением лошадей.
После начала войны в Украине, миллиардер и его жена приняли решение помочь семьям своих украинских сотрудников.
Компания помогла вывезти родственников 20 своих работников: мужчины остались, женщины и дети выехали.
Сейчас возле тренировочной базы строятся помещения для жизни этих людей.
Также Coolmore и Мэгниер планируют помогать другим украинским беженцам, которые прибыли в Ирландию.
По последним данным, на территорию страны прибыло около 13 500 тысяч беженцев.
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