Враг второй раз за день нанес удар по Лисичанску. Пострадали дети

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что орки снова бьют по Лисичанску артиллерией.

"В результате артиллерийского обстрела Лисичанска ранили целую семью. Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось.

Гораздо тяжелее ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочери 2020 года - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости, огнестрельные осколочные ранения обоих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения - множественные огнестрельные осколочные ранения из размножения обоих стоп и обоих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обоих нижних конечностей", - константуе Гайдай.