Войска пуйла применяли в Украине запрещенные противопехотные мины
На россии до сих пор не знают, что такое правила, законы и договоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клоуны из вооруженных сил российской передации на войне в Украине применяли запрещенные противопехотные мины, сообщает Human Rights Watch.
28 марта украинские саперы проводили зачистку территории к востоку от Харькова и находили в том числе противопехотные мины. Они способны без разбора убивать и ранить людей в радиусе 16 метров.
Международный договор о запрете мин был подписан в 1997 году и запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. В Украине на вооружении таковых нет, в то время как Рашастан не примкнул к числу 164 стран, подписавших этот договор.
Мина, которая используется рашистами, ПОМ-3 "Медальон". Она оснащена сейсмическим датчиком для выявления людей и при их приближении выбрасывая взрывной снаряд в воздух.
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