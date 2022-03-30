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Войска пуйла применяли в Украине запрещенные противопехотные мины

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На россии до сих пор не знают, что такое правила, законы и договоры

Войска пуйла применяли в Украине запрещенные противопехотные мины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клоуны из вооруженных сил российской передации на войне в Украине применяли запрещенные противопехотные мины, сообщает Human Rights Watch.

28 марта украинские саперы проводили зачистку территории к востоку от Харькова и находили в том числе противопехотные мины. Они способны без разбора убивать и ранить людей в радиусе 16 метров.

Международный договор о запрете мин был подписан в 1997 году и запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. В Украине на вооружении таковых нет, в то время как Рашастан не примкнул к числу 164 стран, подписавших этот договор.

Мина, которая используется рашистами, ПОМ-3 "Медальон". Она оснащена сейсмическим датчиком для выявления людей и при их приближении выбрасывая взрывной снаряд в воздух.

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В статье: война с Россией
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