Клоуны из вооруженных сил российской передации на войне в Украине применяли запрещенные противопехотные мины, сообщает Human Rights Watch.

28 марта украинские саперы проводили зачистку территории к востоку от Харькова и находили в том числе противопехотные мины. Они способны без разбора убивать и ранить людей в радиусе 16 метров.

Международный договор о запрете мин был подписан в 1997 году и запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. В Украине на вооружении таковых нет, в то время как Рашастан не примкнул к числу 164 стран, подписавших этот договор.

Мина, которая используется рашистами, ПОМ-3 "Медальон". Она оснащена сейсмическим датчиком для выявления людей и при их приближении выбрасывая взрывной снаряд в воздух.