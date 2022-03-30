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Зеленский призывает Норвегию предоставить Украине оружие

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Противокорабельное и противовоздушное

Зеленский призывает Норвегию предоставить Украине оружие

Фото: Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Норвегии и призвал страну предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное оружие.

"У нас с вами нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед, который отрицает все общие ценности. Будущее Европы решается именно сейчас на украинской земле, украинском воздухе и в украинском море. Чтобы вашим солдатам не пришлось защищать государства восточного фланга НАТО, чтобы вашим людям не довелось привыкать к звуку воздушной тревоги, должны вместе и только вместе останавливать агрессию рф.

Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное - это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. В ваших стенах мы теряем конкретных людей и конкретные города, они разрушаются. Поэтому я хочу четко сказать, что нам нужно.

Противокорабельные ракеты "Гарпун" и противовоздушное оружие NASAMS. Кроме этого мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей и вашей свободы", - отметил президент.

Также Зеленский отметил, что санкции должны накладываться на страну-агрессора еженедельно.

"Санкции - это единственное средство, которое может побудить россию искать мир. Уверен, что страна, которая ежегодно обеспечивает вручение Нобелевской премии мира, как никто другой понимает, чего стоит мир и как он нам нужен. Какое ценное каждое усилие на пути к миру. Поэтому новые санкционные пакеты должны применяться еженедельно, без пауз. Чем крепче они будут, тем скорее мы вернем мир", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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