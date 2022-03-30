Зеленский призывает Норвегию предоставить Украине оружие
Противокорабельное и противовоздушное
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Норвегии и призвал страну предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное оружие.
"У нас с вами нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед, который отрицает все общие ценности. Будущее Европы решается именно сейчас на украинской земле, украинском воздухе и в украинском море. Чтобы вашим солдатам не пришлось защищать государства восточного фланга НАТО, чтобы вашим людям не довелось привыкать к звуку воздушной тревоги, должны вместе и только вместе останавливать агрессию рф.
Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное - это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. В ваших стенах мы теряем конкретных людей и конкретные города, они разрушаются. Поэтому я хочу четко сказать, что нам нужно.
Противокорабельные ракеты "Гарпун" и противовоздушное оружие NASAMS. Кроме этого мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей и вашей свободы", - отметил президент.
Также Зеленский отметил, что санкции должны накладываться на страну-агрессора еженедельно.
"Санкции - это единственное средство, которое может побудить россию искать мир. Уверен, что страна, которая ежегодно обеспечивает вручение Нобелевской премии мира, как никто другой понимает, чего стоит мир и как он нам нужен. Какое ценное каждое усилие на пути к миру. Поэтому новые санкционные пакеты должны применяться еженедельно, без пауз. Чем крепче они будут, тем скорее мы вернем мир", - сказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Борис Джонсон хочет поставлять Украине более смертоносное оружие
- Малиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
- "Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору
- Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 01:02 Украинские Генштаб ВСУ также подтверждает обманчивость российских маневров на киевском и черниговском направлениях.
- 23:16 Украинские Зеленский: Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности быть не может
- 09:23 Украинские "Пусть строит свои планы, у нас они тоже есть". Кулеба отреагировал на записку путина "я их уничтожу"