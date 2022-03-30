Зеленский призывает Норвегию предоставить Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Норвегии и призвал страну предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное оружие.

"У нас с вами нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед, который отрицает все общие ценности. Будущее Европы решается именно сейчас на украинской земле, украинском воздухе и в украинском море. Чтобы вашим солдатам не пришлось защищать государства восточного фланга НАТО, чтобы вашим людям не довелось привыкать к звуку воздушной тревоги, должны вместе и только вместе останавливать агрессию рф.

Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное - это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. В ваших стенах мы теряем конкретных людей и конкретные города, они разрушаются. Поэтому я хочу четко сказать, что нам нужно.

Противокорабельные ракеты "Гарпун" и противовоздушное оружие NASAMS. Кроме этого мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей и вашей свободы", - отметил президент.