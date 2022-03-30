Украинские защитники уничтожили подразделение логистики рашистов
Продолжение следует
Фото: Оперативне командування "Північ" / Автор невідомий
Силы сопротивления Сиверщины продолжают успешную оборону украинских земель. Как сообщает Оперативное командование "Північ", нашим воинам удалось "деактивировать" подразделение российской логистики.
В качестве бонуса - нашли немножко вражеских методичек и открыток-призывов к "таварищам", информируют в "Півночі".
Ранее мы сообщали, что россияне
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