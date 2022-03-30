Дрейфующие мины в Черное море были выпущены из Крыма
На россии пытались доказать другое
Фото: Думская
Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением по дрейфующих минах в Черном море. Напомним, что рашисты обвиняли в этом Украину, однако их исследование показало российское происхождение мин.
"Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 вблизи побережья Турции и Румынии.
По результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые, по состоянию на начало 2022 года, не находились на учете Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Поэтому, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокаций и дискредитации Украины перед международными партнерами", - говорится в заявлении МИД.
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