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Представитель рф: Принципиальная позиция нашей стороны по Крыму и Донбассу остается неизменной

Общие новости
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Аналитика из психушки подъехала

Представитель рф: Принципиальная позиция нашей стороны по Крыму и Донбассу остается неизменной

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Председатель российской фашистской группы на переговорах с Украиной владимир мединский дал комментарий государственным СМИ страны-террориста. Чиновник отмечает, что суверенная Украина едва не впервые в своей независимой истории пошла на контакт с террористами, а также не смог сказать, чей Крым, а лишь сообщил, что позиция по этому вопросу остается неизменной. Его слова цитирует "Украинская правда".

"Вчера киевские власти впервые за все предыдущие годы заявила о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы будущего соглашения.

Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины; отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретение, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и воинских контингентов; обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, среди которых будет и Россия.

То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых в течение всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угрозу создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирован. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа.

Однако работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно отметить, что принципиальная позиция нашей стороны по Крыму и Донбассу остается неизменной", - подытожил мединский.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
30.03.2022 в 20:17
Санкции подействуют, пройдут полгода и сами отдадут и крым и донбасс. Эмбарго сегодня уже надо на нефть, газ и лес. Далее в 2023 году все возьмут свое - китай сибирь, япония курилы, польша кенигсберг, финнам карелия...башкирам башкирия татарам татарстан, чечне чечня дудаевская...
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0
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leoniddnipro (Днепропетровск)
30.03.2022 в 19:31
Кац*пи,ідіть на*уй!!!
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+1
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
30.03.2022 в 18:59
Прохватят люлей еще малость - сразу голова нормально заработает ...
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+2
0
avatar
Степан Срака
30.03.2022 в 19:15
нажаль рф і через це не дійде, тільки через сраку
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