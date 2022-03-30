Председатель российской фашистской группы на переговорах с Украиной владимир мединский дал комментарий государственным СМИ страны-террориста. Чиновник отмечает, что суверенная Украина едва не впервые в своей независимой истории пошла на контакт с террористами, а также не смог сказать, чей Крым, а лишь сообщил, что позиция по этому вопросу остается неизменной. Его слова цитирует "Украинская правда".

"Вчера киевские власти впервые за все предыдущие годы заявила о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы будущего соглашения.

Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины; отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретение, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и воинских контингентов; обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, среди которых будет и Россия.

То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых в течение всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угрозу создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирован. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа.

Однако работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно отметить, что принципиальная позиция нашей стороны по Крыму и Донбассу остается неизменной", - подытожил мединский.