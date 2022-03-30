Леоненко: До 24-го февраля не верил, что Россия нападет на нас

Экс-игрок сборной, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился своим мнением о войне в Украине.

"Я, как и все, до последнего не верил, что нападут на нас. До 24 февраля. А теперь, я думаю, даже доказывать никому не нужно, что люди гибнут со всех сторон.

Ездил к украинским военным. Там мне многое показали, рассказали. Хотя я стараюсь не слушать и не читать новости, потому что от них становится грустно", - заявил Леоненко в интервью Денисов TIME.