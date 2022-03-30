Леоненко: До 24-го февраля не верил, что Россия нападет на нас
Теперь все встало на свои места
Скриншот: ТК Футбол
Экс-игрок сборной, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился своим мнением о войне в Украине.
"Я, как и все, до последнего не верил, что нападут на нас. До 24 февраля. А теперь, я думаю, даже доказывать никому не нужно, что люди гибнут со всех сторон.
Ездил к украинским военным. Там мне многое показали, рассказали. Хотя я стараюсь не слушать и не читать новости, потому что от них становится грустно", - заявил Леоненко в интервью Денисов TIME.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
30.03.2022 в 20:41
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