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Леоненко: До 24-го февраля не верил, что Россия нападет на нас

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Теперь все встало на свои места

Леоненко: До 24-го февраля не верил, что Россия нападет на нас

Скриншот: ТК Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился своим мнением о войне в Украине.

"Я, как и все, до последнего не верил, что нападут на нас. До 24 февраля. А теперь, я думаю, даже доказывать никому не нужно, что люди гибнут со всех сторон.

Ездил к украинским военным. Там мне многое показали, рассказали. Хотя я стараюсь не слушать и не читать новости, потому что от них становится грустно", - заявил Леоненко в интервью Денисов TIME.

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В статье: Виктор Леоненко война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
30.03.2022 в 20:41
Аби менше таких колаборантів як ти було б то і війни б не було, а то «расєя ето братья» тьфу, бісить.
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