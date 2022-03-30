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Рашисты ударили ракетой по Днепру

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Пока деталей не разглашают

Рашисты ударили ракетой по Днепру

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris McGrath

Новина українською

Это уже новые реалии жизни в Украине: пришел вечер - жди ракетного удара от орков.

Сегодня не повезло Днепру - мэр города Борис Филатов подтвердил, что ракета попала по городу, но пока не называет конкретной локации.

За последние дни рашисты своими ракетами разрушили нефтебазы в ряде городов на западе Украины - Львове, Луцке, Сарнах, Дубно и тд.

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В статье: война с Россией
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