Рашисты ударили ракетой по Днепру
Пока деталей не разглашают
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris McGrath
Это уже новые реалии жизни в Украине: пришел вечер - жди ракетного удара от орков.
Сегодня не повезло Днепру - мэр города Борис Филатов подтвердил, что ракета попала по городу, но пока не называет конкретной локации.
За последние дни рашисты своими ракетами разрушили нефтебазы в ряде городов на западе Украины - Львове, Луцке, Сарнах, Дубно и тд.
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