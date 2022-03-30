Рашисты ударили ракетой по Днепру

Это уже новые реалии жизни в Украине: пришел вечер - жди ракетного удара от орков.

Сегодня не повезло Днепру - мэр города Борис Филатов подтвердил, что ракета попала по городу, но пока не называет конкретной локации.

За последние дни рашисты своими ракетами разрушили нефтебазы в ряде городов на западе Украины - Львове, Луцке, Сарнах, Дубно и тд.