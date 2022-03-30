В Харьковской области уничтожены сразу три российских бомбардировщика
Убийцы отлетались
Фото: airlive.net/ автор неизвестен
Командование Воздушных сил ВСУ порадовало очередными новостями с восточного фронта.
Сегодня, 30 марта, в небе над Харьковской областью были сбиты сразу три вражеских самолета. По предварительной информации, это были современные истребители-бомбардировщики СУ-34.
Если верить открытым данным, всего на вооружении рашистов стоит 136 самолетов подобного типа. Впрочем, они врут везде - не исключено, что и здесь цифры завышены.
Генштаб ВСУ по итогам 29 марта сообщал, что всего за время войны удалось сбить 131 российский самолет различных типов.
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