В Харьковской области уничтожены сразу три российских бомбардировщика

Командование Воздушных сил ВСУ порадовало очередными новостями с восточного фронта.

Сегодня, 30 марта, в небе над Харьковской областью были сбиты сразу три вражеских самолета. По предварительной информации, это были современные истребители-бомбардировщики СУ-34.

Если верить открытым данным, всего на вооружении рашистов стоит 136 самолетов подобного типа. Впрочем, они врут везде - не исключено, что и здесь цифры завышены.

Генштаб ВСУ по итогам 29 марта сообщал, что всего за время войны удалось сбить 131 российский самолет различных типов.