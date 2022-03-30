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Едут и светятся: рашистов увозят из Чернобыльской зоны после облучения

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Едут и светятся: рашистов увозят из Чернобыльской зоны после облучения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Beata Zawrzel/NurPhoto

Новина українською

Российские войска не устают доказывать, что ни одного образованного человека в их контингенте нет.

Как сообщает директор крупнейшего туроператора, занимавшегося до войны турами в Чернобыльскую зону, оккупанты уже получили такую дозу облучения, что жить им осталось недолго.

Рашисты ранее выбрали зону ЧАЭС в качестве базы для дальнейшего наступления на Киев - оттуда войска перебрасываются на Иванков, Бородянку и дальше к Житомирской трассе.

Надо сказать, украинским войска действительно будет трудно достать оккупантов возле ЧАЭС, но, похоже, этого и не потребуется - они отправятся на концерт Кобзона и без нашей помощи.

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В статье: война с Россией
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