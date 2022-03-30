В Германии обыскивают офисы Газпрома - СМИ
Неужели наконец дошло?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Германии вечером 30 марта проводятся обыски в офисах дочерних компаний Газпрома Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, сообщает Bloomberg.
Две вышеназванные компании поставляют в сумме 20% всего газа, потребляемого Германией. Теперь местные власти подозревают их в искусственном повышении цен на голубое топливо и нечестной конкуренции.
Отметим, что сейчас цена за тысячу кубов газа в Европе колеблется в районе 1200 евро - это в 3-4 раза больше, чем в доковидные годы.
На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна откажется от российских энергоносителей «быстрее, чем многие ожидают».
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