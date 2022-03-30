Российская социология: поддержка путина среди россиян с момента вторжения в Украину возросла

Российское социологическое агентство "Левада-центр" обнародовало отчет по социологическому опросу, проведенному 24 - 30 марта.

Из отчета следует, что поддержка у владимира путина среди населения россии возросла после вторжения в Украину до 83-х процентов. До полномасштабной войны эта же социологическая группа приводила рейтинг поддержки путина на уровне 69-71 процентов.

Пятнадцать процентов россиян не одобряют действия путина. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.