Российская социология: поддержка путина среди россиян с момента вторжения в Украину возросла
Кто бы сомневался
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российское социологическое агентство "Левада-центр" обнародовало отчет по социологическому опросу, проведенному 24 - 30 марта.
Из отчета следует, что поддержка у владимира путина среди населения россии возросла после вторжения в Украину до 83-х процентов. До полномасштабной войны эта же социологическая группа приводила рейтинг поддержки путина на уровне 69-71 процентов.
Пятнадцать процентов россиян не одобряют действия путина. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.
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Источник:Левада-центр
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