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США предоставят Украине еще 500 млн долларов помощи

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Байден переговорил с Зеленским

США предоставят Украине еще 500 млн долларов помощи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anna Moneymaker

Новина українською

Сегодня, 30 марта, президенты Джо Байден и Владимир Зеленским в очередной раз поговорили по телефону, и по итогам разговора Белый дом анонсировал очередной пакет помощи Украине.

Сюда входят 500 млн долларов бюджетных дотаций, а также гуманитарная помощь и новые санкции против россии. Все это приедет и вступит в силу на протяжении следующей недели.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что разговор длился около часа, и стороны обсудили не только санкции, но и положение дел на фронте, а также конкретную помощь вооружением для ВСУ.

Напомним, 24 марта Вашингтон уже объявлял, что предоставит Украине гуманитарную помощь на миллиард евро, а также примет 100 тысяч наших беженцев.

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В статье: война с Россией
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