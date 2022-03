США предоставят Украине еще 500 млн долларов помощи

Сегодня, 30 марта, президенты Джо Байден и Владимир Зеленским в очередной раз поговорили по телефону, и по итогам разговора Белый дом анонсировал очередной пакет помощи Украине.

Сюда входят 500 млн долларов бюджетных дотаций, а также гуманитарная помощь и новые санкции против россии. Все это приедет и вступит в силу на протяжении следующей недели.

.@POTUS informed President Zelenskyy that the U.S. intends to provide Ukraine with $500M in direct budgetary aid and reviewed additional sanctions and humanitarian assistance announced last week. President Zelenskyy gave an update on Ukraine’s negotiations with Russia.