Словения выступает за передачу Украине комплексов ПВО С-300

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что поддерживает передачу Украины комплексов ПВО С-300. Цитирует чиновник "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, в котором больше всего нуждается Украина. В то же время, я против того, чтобы много говорить о том, что мы им даем", - сказал Янша.