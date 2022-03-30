Словения выступает за передачу Украине комплексов ПВО С-300
Было бы неплохо
Defence Express
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что поддерживает передачу Украины комплексов ПВО С-300. Цитирует чиновник "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, в котором больше всего нуждается Украина. В то же время, я против того, чтобы много говорить о том, что мы им даем", - сказал Янша.
Ранее о готовности передать Украине С-300 заявила Словакия. Страны, которые предоставят Украине средства противовоздушной обороны, рассчитывают получить вместо своих комплексов новые системы ПВО от США.
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