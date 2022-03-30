Зона ООС отчитывается: десятки уничтоженной бронетехники и самолет орков за день

Штаб Операции объединенных сил отчитался о результатах боев на донецком и луганском направлениях за среду, 30 марта.

Наши защитники успешно отразили пять атак врага; суммарно было уничтожено 10 танков, 18 единиц другой бронетехники, 13 единиц автомобильной техники и 15 артиллерийских систем. Данных по убитым рашистам нет, но, похоже, много.

За последнее время это самый сложный день для воинов зоны ООС. Для сравнения, за 29 марта они отчитались об уничтожении 7 танков, 7 БРДМ и одной противотанковой пушки.

Самыми горячими точками на Донбассе остаются Рубежное, Попасная и ближние поселки к Донецку - Марьинка, Авдеевка и другие.