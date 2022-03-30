Россия анонсирует режим тишины и гуманитарные коридоры из Мариуполя

Россия объявила, что в четверг, 31-го марта с 10:00 введет "режим тишины" в Мариуполе для создания гуманитарных коридоров. Предполагается, что гумкоридоры будут проложены в Запорожье.

"ВС рф с 10:00 31-го марта объявляют "режим тишины" и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - говорится в сообщении рф.

Оккупанты требуют от Украины объявить "режим тишины" в ответ. Также россия в лице Михаила Мизинцева (начальник центра управления обороной рф) продвигает идею присоединить к процессу эвакуации людей представителей ООН и Красного креста.

Добавим, что в Мариуполе, по разным данным, находится около 120-ти тысяч мирных жителей.