Россия анонсирует режим тишины и гуманитарные коридоры из Мариуполя
Но можно ли им верить?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Россия объявила, что в четверг, 31-го марта с 10:00 введет "режим тишины" в Мариуполе для создания гуманитарных коридоров. Предполагается, что гумкоридоры будут проложены в Запорожье.
"ВС рф с 10:00 31-го марта объявляют "режим тишины" и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - говорится в сообщении рф.
Оккупанты требуют от Украины объявить "режим тишины" в ответ. Также россия в лице Михаила Мизинцева (начальник центра управления обороной рф) продвигает идею присоединить к процессу эвакуации людей представителей ООН и Красного креста.
Добавим, что в Мариуполе, по разным данным, находится около 120-ти тысяч мирных жителей.
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