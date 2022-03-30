ВСУ отбили стратегически важное село под Черниговом
Слобода - наша!
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Украинские воины сегодня отбили у оккупантов важное село Слобода, что к югу от Чернигова.
Об этом сообщает журналист 1+1 Андрей Цаплиенко, который ранее получил в том районе ранение. В настоящее время ТСН уже готовит репортаж из освобожденного населенного пункта.
Взятие Слободы значительно упростит украинским войскам доставку гуманитарных грузов и подкреплений в Чернигов, который несколько недель находился в оперативном окружении.
Ранее сообщалось, что остатки российских оккупантов двумя колоннами уходят из Броварского района - видимо, даже к оркам дошло, что перспектив у них там нет никаких.
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