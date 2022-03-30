ВСУ отбили стратегически важное село под Черниговом

Украинские воины сегодня отбили у оккупантов важное село Слобода, что к югу от Чернигова.

Об этом сообщает журналист 1+1 Андрей Цаплиенко, который ранее получил в том районе ранение. В настоящее время ТСН уже готовит репортаж из освобожденного населенного пункта.

Взятие Слободы значительно упростит украинским войскам доставку гуманитарных грузов и подкреплений в Чернигов, который несколько недель находился в оперативном окружении.

Ранее сообщалось, что остатки российских оккупантов двумя колоннами уходят из Броварского района - видимо, даже к оркам дошло, что перспектив у них там нет никаких.