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ВСУ отбили стратегически важное село под Черниговом

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Слобода - наша!

ВСУ отбили стратегически важное село под Черниговом

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Украинские воины сегодня отбили у оккупантов важное село Слобода, что к югу от Чернигова.

Об этом сообщает журналист 1+1 Андрей Цаплиенко, который ранее получил в том районе ранение. В настоящее время ТСН уже готовит репортаж из освобожденного населенного пункта.

Взятие Слободы значительно упростит украинским войскам доставку гуманитарных грузов и подкреплений в Чернигов, который несколько недель находился в оперативном окружении.

Ранее сообщалось, что остатки российских оккупантов двумя колоннами уходят из Броварского района - видимо, даже к оркам дошло, что перспектив у них там нет никаких.

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В статье: война с Россией
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