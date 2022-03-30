УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: россия накапливает войска на Донбассе. Мы к этому готовимся
В тренде

Зеленский: россия накапливает войска на Донбассе. Мы к этому готовимся

Общие новости
(1 голосов)

Уже традиционный отчет Президента перед украинским народом по итогам дня

Зеленский: россия накапливает войска на Донбассе. Мы к этому готовимся

Фото - ОП

Новина українською

Владимир Зеленский продолжает каждый вечер информировать Украину о текущем положении дел в стране, на передовой и дипломатическом фронте.

Сегодня Президент акцентировал внимание на якобы отведении российских войск из-под Киева и Чернигова - по его словам, все это следствие ударов ВСУ, а не доброй воли оккупантов. Также Зеленский отметил, что Генштаб видит накопление орками сил для штурма Донбасса, и Украина к нему готовится.

Досталось от гаранта и разного рода паникерам - Зеленский отметил, что если кто-то знает, как правильно воевать, то пусть идет и докажет это там.

Полностью обращение президента к народу выложено на его Facebook. Интересно, что сегодня он говорил на свежем воздухе - видимо, обстановка в Киеве позволяет такой риск, что уже само по себе радует.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...