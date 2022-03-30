Зеленский: россия накапливает войска на Донбассе. Мы к этому готовимся

Владимир Зеленский продолжает каждый вечер информировать Украину о текущем положении дел в стране, на передовой и дипломатическом фронте.

Сегодня Президент акцентировал внимание на якобы отведении российских войск из-под Киева и Чернигова - по его словам, все это следствие ударов ВСУ, а не доброй воли оккупантов. Также Зеленский отметил, что Генштаб видит накопление орками сил для штурма Донбасса, и Украина к нему готовится.

Досталось от гаранта и разного рода паникерам - Зеленский отметил, что если кто-то знает, как правильно воевать, то пусть идет и докажет это там.

Полностью обращение президента к народу выложено на его Facebook. Интересно, что сегодня он говорил на свежем воздухе - видимо, обстановка в Киеве позволяет такой риск, что уже само по себе радует.