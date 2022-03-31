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Пентагон: российские войска начали покидать Чернобыльскую АЭС

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В направлении Беларуси

Пентагон: российские войска начали покидать Чернобыльскую АЭС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Уход русских войск с киевского и черниговского направлений реально происходит. Это подтверждает не только украинская разведка, но и Пентагон. Другое дело, что этот уход можно называть не отводом войск оккупантов, а перегруппировкой. Да и не добровольно, а благодаря работе ВСУ, которые оттеснили врага.

Важно, что оккупанты покидают территорию Чернобыльской АЭС, контроль над которой установили на ранних этапах полномасштабной войны.

Вот что об этом говорит один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне:

"Чернобыль – это одно из тех мест, где они начинают перемещать часть своих войск – уходят из Чернобыля в Беларусь. Мы думаем, что они уходят. Не могу вам сказать, что все уже ушли", - цитирует чиновника издание AFP.

Добавим, что удалось провести ротацию работников на Чернобыльской АЭС. Также известно, что часть "окопавшихся" в зоне отчуждения оккупантов отвозят с радиационным поражением в белорусский Гомель.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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