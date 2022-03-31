Соцопрос: У Зеленского доверие среди американцев выше, чем у Байдена

Интересный соцопрос провел американский социологический центр Pew Research Center в течение 21 - 27 марта. Американцев спросили о доверии к тем или иным лидерам стран в плоскости их международной политики. В итоге социологи зафиксировали рекордно низкие показатели доверия к путину и очень высокие рейтинги Владимира Зеленского.

Так, в общей сложности президенту Украины доверяют 72 процента опрошенных. Среди них очень доверяют 33 процента, немного доверяют – 39 процентов. Не очень доверяют 16 процентов и совсем не доверяют 10 процентов опрошенных американцев.

Это более высокие показатели, чем у президента США Джо Байдена. Ему в вопросах международной политики доверяют 48 процентов американцев – 17 процентов очень доверяют, 31 процент – немного доверяют.

Более высокий, чем у Байдена, уровень доверия наблюдается у лидеров Франции и Германии – 55 и 53 процента соответственно. Китайскому лидеру доверяют 15 процентов американцев, а путин находят поддержку только у каждого девятого опрошенного – 6 процентов.