Генштаб ВСУ: В пунктах постоянной дислокации российских войск Восточного округа остались преимущественно срочники

Генштаб ВСУ докладывает об оперативной информации с фронта по состоянию на 24:00 30.03.2022. Позади 35-е сутки полномасштабной войны с россией.

Командование украинской армии акцентирует внимание на исчерпании ресурсов врага. В частности, в Восточном военном округе:

"По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей формирования дополнительных подразделений".

Задача у оккупантов – как-то удержаться на тех территориях, куда им удалось проникнуть. С этой целью проводится работа по созданию военно-гражданских администраций, а также подготовка к проведению референдумов:

"Для контроля за временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой "херсонской народной республики")", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

Также командование акцентирует внимание на опасности ракетных ударов и бомбардировок гражданских объектов, ведь у врага все еще есть ресурсы: