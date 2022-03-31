В Воздушных силах ВСУ рассказали, чем сбивают российские ракеты

Воздушные силы украинской армии уже научились сбивать ракеты всех типов, которые российские оккупанты запускают по Украине. Преимущественно это делают зенитными ракетными комплексами, такими как Стингер или Игла.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии для "Еспрессо.Захід".

Иногда ракеты сбивают даже истребителями. Это, по словам Игнатия, свидетельствует о мастерстве украинских пилотов. Он рассказал, что Россия в основном атакует крылатыми ракетами "Калибр", "Искандер" и Х-55. Их можно сбить, главное - вовремя зафиксировать.

"Преимущественно все ракеты заметны для военнослужащих Воздушных сил. Впрочем, это высокоточное оружие, которое летит 800 километров в час. Если ракета летит с Черного моря, то непонятна локация, запрограммированная для нее, поэтому сирена включается, начиная от Херсонской области и до Запада", – сообщил он.

Игнат добавил, что были зафиксированы случаи, когда российские самолеты атаковали с Каспийского моря (так они атаковали Яворивский полигон во Львовской области). А в последнее время вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте.

Напомним, 26 марта россияне выпустили рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины – всего 70, но только восемь достигли целей. Остальные либо были сбиты силами ПВО, либо сошли с курса.