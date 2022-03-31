Генштаб ВСУ: рф хочет сформировать свои органы власти на временно оккупированных территориях
Оперативная информация по состоянию на 06:00 31.03.2022 касательно российского вторжения
Флаг
Начались тридцать шестые сутки героического сопротивления украинского народа русскому военному вторжению.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что руководством рф рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории россии осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.
В частности, для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности российской федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба рф. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.
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