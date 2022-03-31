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Генштаб ВСУ: рф хочет сформировать свои органы власти на временно оккупированных территориях

Общие новости
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Оперативная информация по состоянию на 06:00 31.03.2022 касательно российского вторжения

Генштаб ВСУ: рф хочет сформировать свои органы власти на временно оккупированных территориях

Флаг

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Начались тридцать шестые сутки героического сопротивления украинского народа русскому военному вторжению.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что руководством рф рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории россии осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.

В частности, для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности российской федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба рф. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВРУ

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