В онлайн-формате. Названа дата возобновления переговоров с российской делегацией

Очередные переговоры с российской делегацией после встречи в Стамбуле пройдут 1 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия.

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"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора".