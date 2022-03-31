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В онлайн-формате. Названа дата возобновления переговоров с российской делегацией

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Нужно бороться на всех фронтах

В онлайн-формате. Названа дата возобновления переговоров с российской делегацией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Очередные переговоры с российской делегацией после встречи в Стамбуле пройдут 1 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия.

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"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора".

"Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время, мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории россии или беларуси".

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В статье: война с Россией переговоры Украины с рф
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Источник:
t.me/David_Arakhamia

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