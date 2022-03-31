Британская разведка: российские военные сбили собственный самолет

Российская армия случайным образом сбила один из своих самолетов в Украине. Об этом сообщил глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг.

Также он проинформировал общественность о том, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, они деморализованы и плохо экипированы.

Флеминг заявил, что президент рф сильно ошибся в оценке ситуации, недооценив как сопротивление украинского народа, так и решимость Запада, который в итоге солидно наказал москву санкциями. Джереми считает, что советники путина боятся сказать тому правду.