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Британская разведка: российские военные сбили собственный самолет

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Орки, продолжайте в том же духе

Британская разведка: российские военные сбили собственный самолет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российская армия случайным образом сбила один из своих самолетов в Украине. Об этом сообщил глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг.

Также он проинформировал общественность о том, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, они деморализованы и плохо экипированы.

Флеминг заявил, что президент рф сильно ошибся в оценке ситуации, недооценив как сопротивление украинского народа, так и решимость Запада, который в итоге солидно наказал москву санкциями. Джереми считает, что советники путина боятся сказать тому правду.

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В статье: война с Россией
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
31.03.2022 в 09:12
Новая схема: российские военные освобождают Украину от российских военных - нацистов
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