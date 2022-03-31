Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с беларусью
Слышите это эхо? "А я сейчас вам покажу, откуда на беларусь готовилось нападение…"
Getty Images / Global Images Ukraine
Посольство Украины проводит переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с беларусью. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире национального телемарафона, как сообщает Укринформ.
"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза".
"Мы также обратились к Литве, Латвии и Эстонии, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с беларусью и россией. Я думаю, что если решение такое будет принято, то не нужно будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в россию".
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