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Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с беларусью

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Слышите это эхо? "А я сейчас вам покажу, откуда на беларусь готовилось нападение…"

Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с беларусью

Getty Images / Global Images Ukraine

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Посольство Украины проводит переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с беларусью. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире национального телемарафона, как сообщает Укринформ.

"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза".

"Мы также обратились к Литве, Латвии и Эстонии, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с беларусью и россией. Я думаю, что если решение такое будет принято, то не нужно будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в россию".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ukrinform.ua

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