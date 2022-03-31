17 с половиной тысяч. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной
Урожай украинских воинов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян в войне с Украиной по состоянию на утро 31 марта.
Итак, украинские военные уничтожили:
- личного состава – 17500 человек (за сутки 200)
- танков – 614 (за сутки 9)
- боевых бронированных машин – 1735 (за сутки 12)
- артиллерийских систем – 311 (за сутки 6)
- РСЗО – 96 (за сутки без изменений)
- средства ПВО – 54 (без изменений)
- самолетов – 135 (за сутки 4)
- вертолетов - 131 (без изменений)
- автомобильной техники – 1201 (за сутки 15)
- корабли /катера - 7 (без изменений),
- цистерн с ГСМ – 75
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 (за сутки 2)
- специальная техника – 22 (за сутки 1)
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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