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17 с половиной тысяч. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Урожай украинских воинов

17 с половиной тысяч. Новые данные о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян в войне с Украиной по состоянию на утро 31 марта.

Итак, украинские военные уничтожили:

  • личного состава – 17500 человек (за сутки 200)
  • танков – 614 (за сутки 9)
  • боевых бронированных машин – 1735 (за сутки 12)
  • артиллерийских систем – 311 (за сутки 6)
  • РСЗО – 96 (за сутки без изменений)
  • средства ПВО – 54 (без изменений)
  • самолетов – 135 (за сутки 4)
  • вертолетов - 131 (без изменений)
  • автомобильной техники – 1201 (за сутки 15)
  • корабли /катера - 7 (без изменений),
  • цистерн с ГСМ – 75
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 (за сутки 2)
  • специальная техника – 22 (за сутки 1)
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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