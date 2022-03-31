Ирина Верещук – о гуманитарных коридорах на 31 марта
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31 марта открывается гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.
Отправляется 45 автобусов для эвакуации. Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям: Мелитополь – Запорожье, Энергодар – Запорожье.
Об этом традиционно сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Также касательно гуманитарных коридоров информирует общественность заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Источник:t.me/kt20220224
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