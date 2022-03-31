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Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время

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Не время расслабляться

Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В своем ежедневном обзоре ситуации в Украине разведка министерства обороны Великобритании указывает, что, несмотря на заявления россии о сокращении военной активности вокруг Чернигова, обстрелы и ракетные удары по городу продолжаются.

При этом британские разведчики указывают, что российские войска продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на отвод ограниченного количества подразделений. «В ближайшие дни в пригороде города, вероятно, развернутся ожесточенные бои», говорится в обзоре.

Вспоминают и Мариуполь, где продолжаются ожесточенные бои. Британцы подчеркивают, что город - ключевая цель россиян, но украинские силы контролируют центр Мариуполя.

Заметим, что на этой неделе был освобожден Ирпень – город-спутник столицы.

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В статье: война с Россией
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