Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время
Не время расслабляться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В своем ежедневном обзоре ситуации в Украине разведка министерства обороны Великобритании указывает, что, несмотря на заявления россии о сокращении военной активности вокруг Чернигова, обстрелы и ракетные удары по городу продолжаются.
При этом британские разведчики указывают, что российские войска продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на отвод ограниченного количества подразделений. «В ближайшие дни в пригороде города, вероятно, развернутся ожесточенные бои», говорится в обзоре.
Вспоминают и Мариуполь, где продолжаются ожесточенные бои. Британцы подчеркивают, что город - ключевая цель россиян, но украинские силы контролируют центр Мариуполя.
Заметим, что на этой неделе был освобожден Ирпень – город-спутник столицы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 31, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0NUMTq8nrj
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