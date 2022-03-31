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Каждый день находят тела умерших и замученных. Итоги 30-дневной оккупации Тростянца

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Фашисты отступили из города.

Каждый день находят тела умерших и замученных. Итоги 30-дневной оккупации Тростянца

UA-Футбол
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Войска фашистов отступили от города Тростянец под давлением украинских военных.

Однако, радость от освобождения быстро сменяется ужасом при виде города, который оставили после себя оккупанты.

Мэр города Юрий Бова рассказал о последствиях "освобождения".

"Холодноярцам" удалось выбить из города "элиту" русских сухопутных войск – подразделения Кантемировской танковой дивизии, которые бежали, оставляя вооружение, технику и боеприпасы.

После оккупации и боев в Тростянце не осталось живого места. 90% города без отопления, света, воды и связи.

Каждый день в городе находят тела погибших или замученных. И до сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию.

Около 10 тысяч горожан уже уехали. Столько же остаются в Тростянце. И они нуждаются в пище и лекарствах. 30 дней они доедали последнее, а некоторые семьи голодали.

Далее мы нуждаемся в пленке, стекле, строительных материалах, чтобы восстановить объекты инфраструктуры, школы. Компьютерной техники у нас вообще нет.

С положительного - оккупанты, убегая, оставили много техники, которая теперь бомбить по ним.

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В статье: война с Россией
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