Каждый день находят тела умерших и замученных. Итоги 30-дневной оккупации Тростянца

Войска фашистов отступили от города Тростянец под давлением украинских военных.

Однако, радость от освобождения быстро сменяется ужасом при виде города, который оставили после себя оккупанты.

Мэр города Юрий Бова рассказал о последствиях "освобождения".

"Холодноярцам" удалось выбить из города "элиту" русских сухопутных войск – подразделения Кантемировской танковой дивизии, которые бежали, оставляя вооружение, технику и боеприпасы.

После оккупации и боев в Тростянце не осталось живого места. 90% города без отопления, света, воды и связи.

Каждый день в городе находят тела погибших или замученных. И до сих пор неизвестно количество горожан, которых похитили или принудительно вывезли в Россию.

Около 10 тысяч горожан уже уехали. Столько же остаются в Тростянце. И они нуждаются в пище и лекарствах. 30 дней они доедали последнее, а некоторые семьи голодали.

Далее мы нуждаемся в пленке, стекле, строительных материалах, чтобы восстановить объекты инфраструктуры, школы. Компьютерной техники у нас вообще нет.

С положительного - оккупанты, убегая, оставили много техники, которая теперь бомбить по ним.