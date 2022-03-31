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Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск

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Михаил Зусько теперь не нужен ни своим, ни чужим

Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск

Фото из открытых источников

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Генштаб Вооруженных сил Украины вчера вечером сообщил об отстранении и аресте командующего 58-й ОА россии Михаила Зусько.

Воевал генерал-лейтенант действительно бездарно и не просто провалил наступление на Николаев и Южноукраинскую АЭС, но и потерял при этом значительную часть вверенных ему войск и техники, прославив на весь мир село Чернобаевку.

Впрочем, бездарей среди оккупантов полно; интересно другое - Зусько родился в Волынской области Украины, в селе Ветлы, куда последний раз приезжал в 2012 году. Его родной брат Николай - полковник ВСУ и сейчас защищает родину от оккупантов.

В Ветлах о Михаиле Зусько мнение однозначное - все односельчане проклинают предателя и не понимают, как такое могло родиться на их земле.

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В статье: война с Россией
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