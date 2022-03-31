Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск
Михаил Зусько теперь не нужен ни своим, ни чужим
Фото из открытых источников
Генштаб Вооруженных сил Украины вчера вечером сообщил об отстранении и аресте командующего 58-й ОА россии Михаила Зусько.
Воевал генерал-лейтенант действительно бездарно и не просто провалил наступление на Николаев и Южноукраинскую АЭС, но и потерял при этом значительную часть вверенных ему войск и техники, прославив на весь мир село Чернобаевку.
Впрочем, бездарей среди оккупантов полно; интересно другое - Зусько родился в Волынской области Украины, в селе Ветлы, куда последний раз приезжал в 2012 году. Его родной брат Николай - полковник ВСУ и сейчас защищает родину от оккупантов.
В Ветлах о Михаиле Зусько мнение однозначное - все односельчане проклинают предателя и не понимают, как такое могло родиться на их земле.
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