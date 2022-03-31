"Город начали ровнять с землей". Снаряд орков разрушил подземный газопровод в Харькове

Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тысячи потребителей.

Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.

Известный волонтер Роман Доник отметил по итогам ночи, 31 марта: "Харьков ночью начали ровнять с землей. На порядок более мощные ракетные удары. Проредили достаточно успешно работой ПВО. Но что-то прорвалось. И этого чего-то – очень дохера. Авиацию снова задействовали. Говорят, сбили какой-то самолет, но пока не видел официальных подтверждений".