"Город начали ровнять с землей". Снаряд орков разрушил подземный газопровод в Харькове
Цитаты очевидцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тысячи потребителей.
Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.
Известный волонтер Роман Доник отметил по итогам ночи, 31 марта: "Харьков ночью начали ровнять с землей. На порядок более мощные ракетные удары. Проредили достаточно успешно работой ПВО. Но что-то прорвалось. И этого чего-то – очень дохера. Авиацию снова задействовали. Говорят, сбили какой-то самолет, но пока не видел официальных подтверждений".
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