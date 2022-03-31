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"Город начали ровнять с землей". Снаряд орков разрушил подземный газопровод в Харькове

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Цитаты очевидцев

"Город начали ровнять с землей". Снаряд орков разрушил подземный газопровод в Харькове

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тысячи потребителей.

Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.

Известный волонтер Роман Доник отметил по итогам ночи, 31 марта: "Харьков ночью начали ровнять с землей. На порядок более мощные ракетные удары. Проредили достаточно успешно работой ПВО. Но что-то прорвалось. И этого чего-то – очень дохера. Авиацию снова задействовали. Говорят, сбили какой-то самолет, но пока не видел официальных подтверждений".

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В статье: Харьков война с Россией Роман Доник
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Источник:
khgor.104.ua

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