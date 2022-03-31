Есть погибшие. По Днепропетровщине нанесены ракетные удары, уничтожено админздание и горючее

В четверг, 31 марта, около 10:00 по киевскому времени произошел ракетный удар по территории Днепропетровской области. Две вражеские ракеты попали в воинскую часть.

"Днепропетровщина. 31 марта. 13:00. Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожено административное здание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром".

Ранее мы сообщали о вражеских атаках в Днепре и Новомосковске. За последние дни рашисты своими ракетами разрушили нефтебазы в ряде городов на западе Украины: Львове, Луцке, Сарнах, Дубно и т.д.