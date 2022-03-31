Народный депутат Украины заявила о смерти мужа от рашистского снаряда под Черниговом

Народный депутат Украины Ольга Стефанишина сообщила о том, что ее муж погиб в Черниговской области от попадания рашистского снаряда.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. С*ка война", - написала Ольга в Facebook.