Народный депутат Украины заявила о смерти мужа от рашистского снаряда под Черниговом
Героически защищал нашу страну.
facebook.com/olga.stefanishina
Народный депутат Украины Ольга Стефанишина сообщила о том, что ее муж погиб в Черниговской области от попадания рашистского снаряда.
"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. С*ка война", - написала Ольга в Facebook.
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