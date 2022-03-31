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ВСУ установили контроль над несколькими селами в Херсонской области

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В 50 км от Кривого Рога

ВСУ установили контроль над несколькими селами в Херсонской области

34 канал

Новина українською

Границы Днепропетровской области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Тридцать шестые сутки героической борьбы против рф. Атак с воздуха ночью не было. Границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, терробороны. В громадах ситуация спокойная".

"Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50-ти км от Кривого Рога. Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровщины. Держим строй и работаем ради государства и нашей Победы".

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В статье: война с Россией Херсон Николай Лукашук
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Источник:
facebook.com/MVLukashuk

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