ВСУ установили контроль над несколькими селами в Херсонской области
В 50 км от Кривого Рога
34 канал
Границы Днепропетровской области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Тридцать шестые сутки героической борьбы против рф. Атак с воздуха ночью не было. Границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, терробороны. В громадах ситуация спокойная".
"Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50-ти км от Кривого Рога. Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровщины. Держим строй и работаем ради государства и нашей Победы".
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