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Десантники ЗСУ отчитались об освобождении пяти сел в Запорожской области

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Украинская Армия нас бережет!

Десантники ЗСУ отчитались об освобождении пяти сел в Запорожской области

Новина українською

Подразделениями Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожской области освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Червоное.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это очень важно. Ибо главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях. Украинский десантник является синонимом таких понятий как честь, достоинство, верность долгу, победа.

Особым смыслом эти слова наполнились в период, когда все, кто выполняет боевые задания в Запорожской области и не только отвоевывает каждый сантиметр нашей земли, не пропускает противника ни на шаг в глубь страны, борется за каждого нашего человека", - говорится в сообщении Командования ДШВ.

Параллельно стало известно, что ВСУ освободили три села недалеко от Кривого Рога.

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В статье: война с Россией
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