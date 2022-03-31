Ювелирная работа. ВИДЕО как ВСУ уничтожают спрятанную технику орков

Украинская артиллерия найдет даже иглу в стоге сена, не то, что рашистскую БМП. Осторожно: классный фоновый трек подсознательно заставляет пританцовывать и подпевать.

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.