Украинские защитники при освобождении Гусаревки захватили вражескую автоматизированную систему ПВО

При освобождении села Гусаревка к юго-востоку от Харькова украинские защитники нашли несколько новых трофеев, которые серьезно бьют по способностям армии орков. Об этом информирует издание The Drive.

Среди одних из самых ценных - радиолокационный командный пункт противовоздушной обороны, часть которой известна как "Барнаул-Т". Это транспортное средство предназначено служить датчиком и контролем, а коммуникационный узел делает его особенно неоцененным источником разведки для украинского войска.

Интересно, что это уже не первый "Барнаул-Т", который попадает украинцам во время войны. Известно, что такую командно-штабную машину рашистские войска уже отдавали на вооружение Украины 2 и 12 марта.