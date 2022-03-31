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Украинские защитники при освобождении Гусаревки захватили вражескую автоматизированную систему ПВО

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Новый трофей

Украинские защитники при освобождении Гусаревки захватили вражескую автоматизированную систему ПВО

Фото: twitter.com/UAWeapons / Автор невідомий

UA-Футбол
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При освобождении села Гусаревка к юго-востоку от Харькова украинские защитники нашли несколько новых трофеев, которые серьезно бьют по способностям армии орков. Об этом информирует издание The Drive.

Среди одних из самых ценных - радиолокационный командный пункт противовоздушной обороны, часть которой известна как "Барнаул-Т". Это транспортное средство предназначено служить датчиком и контролем, а коммуникационный узел делает его особенно неоцененным источником разведки для украинского войска.

Интересно, что это уже не первый "Барнаул-Т", который попадает украинцам во время войны. Известно, что такую командно-штабную машину рашистские войска уже отдавали на вооружение Украины 2 и 12 марта.

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В статье: война с Россией
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