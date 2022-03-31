А вот тут мы гуляли - просто поле боя. Видеодневник девочки из Мариуполя, от которого стынет кровь
Зрелище не для слабонервных.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже больше месяца в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.
Сложно даже представить, что пришлось пережить мирным жителям.
Немного раскрывает общую картину видеодневник, который вела юная жительница некогда спокойного города.
Девочке с семьей пришлось пройти через дикие ужасы жизни без воды, еды и тепла, пока их все-таки не эвакуировали.
Смотреть - строго людям с устойчивой нервной системой.
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Ланцет (Ереван)
31.03.2022 в 16:46
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