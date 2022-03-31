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А вот тут мы гуляли - просто поле боя. Видеодневник девочки из Мариуполя, от которого стынет кровь

Общие новости
(2 голосов)

Зрелище не для слабонервных.

А вот тут мы гуляли - просто поле боя. Видеодневник девочки из Мариуполя, от которого стынет кровь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже больше месяца в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.

Сложно даже представить, что пришлось пережить мирным жителям.

Немного раскрывает общую картину видеодневник, который вела юная жительница некогда спокойного города.

Девочке с семьей пришлось пройти через дикие ужасы жизни без воды, еды и тепла, пока их все-таки не эвакуировали.

Смотреть - строго людям с устойчивой нервной системой.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Ланцет (Ереван)
31.03.2022 в 16:46
Cегодня Калину из Азова убили. На вертолете пытался эвакуироваться из района Азовстали.
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