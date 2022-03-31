Президент террористической организации "российская федерация" владимир путин сегодня подписал указ, согласно которому платежи за газ "недружественные страны" должны будут проводить в рублях. Об этом сообщает пропагандонское издание РИА Новости.

"Если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях - будем считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены", - сказал пуйло.

Заметим, что сегодня президент страны-террориста проводил разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги. Шольц после разговора сообщил, что россия и дальше будет принимать платежи за газ в евро в российский "Газпромбанк", а уже оттуда будет проводиться конвертация в рубли.

Марио Драги добавил: "Существующие контракты останутся в евро. Обмен валют - это внутренние дела россии, путин дал мне очень длинное объяснение, как это будет работать. Насколько я понял, обмен касается только россии. Я так понимаю, изменить валюту, не нарушив контракты, не так просто".