Путлер подписал указ о расчетах за газ в рублях. Сегодня он обещал Италии и Германии принимать платежи в евро
Конвертировать в рубли, похоже, будут уже в самой россии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент террористической организации "российская федерация" владимир путин сегодня подписал указ, согласно которому платежи за газ "недружественные страны" должны будут проводить в рублях. Об этом сообщает пропагандонское издание РИА Новости.
"Если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях - будем считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены", - сказал пуйло.
Заметим, что сегодня президент страны-террориста проводил разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги. Шольц после разговора сообщил, что россия и дальше будет принимать платежи за газ в евро в российский "Газпромбанк", а уже оттуда будет проводиться конвертация в рубли.
Марио Драги добавил: "Существующие контракты останутся в евро. Обмен валют - это внутренние дела россии, путин дал мне очень длинное объяснение, как это будет работать. Насколько я понял, обмен касается только россии. Я так понимаю, изменить валюту, не нарушив контракты, не так просто".
Популярное сейчас
- Вывод одной из армии рф из-за критической ситуации организовывает лично ее командующий – Генштаб
- Осталось определить троих. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск
- Волынь в огне: в Луцке и Сарнах прогремели взрывы (обновлено)
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины