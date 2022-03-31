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"У нас армия тупых дебилов. Мы не можем выполнять задачи против такого противника". СБУ перехватила новый разговор оккупантов

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(1 голосов)

Российские войска не понимают, что делают на нашей земле

"У нас армия тупых дебилов. Мы не можем выполнять задачи против такого противника". СБУ перехватила новый разговор оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопастности Украины опубликовала перехват нового разговора российского оккупанта. Он признаётся, что российская армия - это армия дибилов и против такого противника, как Украина, они не могут выполнять задачи.

"Пока слухи такие, что отступаем. Может быть, даже скоро вернёмся домой. Наша бригада конкретно обосралась. Потери есть. Раненых много.

Тут вся армия у нас тупые дебилы просто. Дауны. Вообще мы тут нахер не нужны. Вообще. Непонятно, для чего мы здесь находимся. Мы тут не можем выполнять задачи против такого противника, как против нас. У них [в Украине] реальная техника действительно есть.

Тут опасность каждую секунду грозит. Сидишь и ждёшь, что на тебя прилетит какая-то херня. Когда я чувствую, что слишком вокруг напряжённо, я в окопе сплю. Вырыва окопы и ухожу в лес куда-нибудь подальше от всех. Не то слово тут жёстко, тут капец", - сказал оккупант.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2022 в 18:00
Вся россия --- страна тупых дебилов.
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Zorin_
31.03.2022 в 17:34
Значит пода не за горами!
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