Рашисты двумя колоннами отправляются из ЧАЭС и Славутича

Рашистские войска отправились в сторону Беларуси от Чернобыльской АЭС и ее города-спутника Славутича. Об этом сообщает Энергоатом в своем телеграмм-канале.

"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.

Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. Сейчас на станции еще остается небольшое количество рашистов.

Отметим, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу - самом загрязненном во всей Зоне отчуждения. Неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Поэтому среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда.

Также есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных рф, которые держали в осаде город Славутич", - говорится в заявлении.