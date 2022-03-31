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Рашисты двумя колоннами отправляются из ЧАЭС и Славутича

Общие новости
(1 голосов)

На станции еще остается небольшое количество рашистов

Рашисты двумя колоннами отправляются из ЧАЭС и Славутича

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рашистские войска отправились в сторону Беларуси от Чернобыльской АЭС и ее города-спутника Славутича. Об этом сообщает Энергоатом в своем телеграмм-канале.

"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.

Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. Сейчас на станции еще остается небольшое количество рашистов.

Отметим, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу - самом загрязненном во всей Зоне отчуждения. Неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Поэтому среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда.

Также есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных рф, которые держали в осаде город Славутич", - говорится в заявлении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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terber (ternopil)
31.03.2022 в 18:20
хоть якийсь є "+" що Чорнобиль раніши рванув
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2022 в 17:57
Всю радиацию забрали? Ничего не забыли?...
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