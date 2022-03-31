ВСУ освободили еще два села на Черниговщине

Вооруженные силы Украины освободили села Лукашевка и Слобода на Черниговщине. Оба находятся на юго-восток от областного центра.

Информацию об освобождении сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя в телеграмме.

"Там осталось немало взрывчатых "подарков" от орков. Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Синенко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня в этом убедился. Наконец в эти села смогли привезти необходимое", - написал Чаус.