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ВСУ освободили еще два села на Черниговщине

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Верим в украинских защитников!

ВСУ освободили еще два села на Черниговщине

Фото: t.me/chernigivskaODA / Автор невідомий

UA-Футбол
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Вооруженные силы Украины освободили села Лукашевка и Слобода на Черниговщине. Оба находятся на юго-восток от областного центра.

Информацию об освобождении сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя в телеграмме.

"Там осталось немало взрывчатых "подарков" от орков. Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Синенко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня в этом убедился. Наконец в эти села смогли привезти необходимое", - написал Чаус.

Напомним, что сегодня десантники ВСУ освободили от оккупанта пять сел в Запорожской области.

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В статье: война с Россией
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