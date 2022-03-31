ВСУ освободили еще два села на Черниговщине
Верим в украинских защитников!
Фото: t.me/chernigivskaODA / Автор невідомий
Вооруженные силы Украины освободили села Лукашевка и Слобода на Черниговщине. Оба находятся на юго-восток от областного центра.
Информацию об освобождении сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус у себя в телеграмме.
"Там осталось немало взрывчатых "подарков" от орков. Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину. Я со своим заместителем Дмитрием Синенко и советником Вячеславом Скоряком и другими коллегами сегодня в этом убедился. Наконец в эти села смогли привезти необходимое", - написал Чаус.
Напомним, что сегодня десантники ВСУ
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