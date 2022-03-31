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ФИФА не разрешила демонстрировать на экране кадры войны в Украине во время речи Павелко

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ФИФА не разрешила демонстрировать на экране кадры войны в Украине во время речи Павелко

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
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Футбольный ведущий Александр Денисов рассказал, что сегодняшнее выступление Андрея Павелко перед ФИФА претерпело перемены. С ролика были удалены кадры войны.

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"Так сегодня должно было выглядеть видео обращения президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в итоге из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямой язык главы УАФ.

Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. И напоследок. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", — написал Денисов в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что ФИФА не собирается исключать Россию.

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В статье: Александр Денисов ФИФА Андрей Павелко
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Комментарии (1)
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nin-mir (Запорожье)
31.03.2022 в 20:18
Инфантино х@йло
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