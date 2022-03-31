ФИФА не разрешила демонстрировать на экране кадры войны в Украине во время речи Павелко
Их выбор
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Футбольный ведущий Александр Денисов рассказал, что сегодняшнее выступление Андрея Павелко перед ФИФА претерпело перемены. С ролика были удалены кадры войны.
"Так сегодня должно было выглядеть видео обращения президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в итоге из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямой язык главы УАФ.
Во-вторых, именно сегодня конгресс ФИФА утвердил русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. И напоследок. Конгресс не включил в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА. Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", — написал Денисов в социальных сетях.
Ранее мы сообщали, что ФИФА не собирается
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