Новые санкции против рф: пострадали уклонисты от санкций, аэрокосмическая и морская отрасли
Предприятия и лица
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Департамент управления казначейства по контролю за иностранными активами объявил о введении пакета новых санкций против террористической организации "российская федерация". Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.
Санкции коснутся 21 организации и 13 человек в рамках противодействия по уклонению от санкций кремля, а также технологическим компаниям, которые имеют важное значение для военной машины рф. Одна из технологических компаний, попавших под санкции, экспортирует более 50 процентов российской микроэлектроники и является самым большим разработчиком чипов.
"Серния" и "Серталь", а также компании их структуры в разных странах, работают над незаконным приобретением оборудования и технологий двойного использования для оборонного сектора рф. Чтобы обойти санкции компании использовали сеть лиц для структуризации транзакций и обмана контрагентов. Как показал просмотр закупок этих компаний, российские военные полагаются на ключевые западные технологии для функционирования оборонно-промышленной базы.
Управления контроля за иностранными активами США также накладывает санкции на ключевые российские технологические компании. Эти санкции ещё больше препятствуют рф к западным технологиям и международной финансовой системе.
Наконец, под санкциями теперь также будут аэрокосмическая, морская отрасли, а также сектор электроники экономики рф.
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