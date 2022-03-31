Союзники по НАТО будут предоставлять Украине оружие до тех пор, пока это необходимо - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге сообщил, что страны-члены Альянса продолжат поддерживать Украину оружием. Однако на прямой вопрос, будет ли поставляться в Украину наступательное вооружение, ответа не дал.

"Союзники по НАТО уже много лет поддерживают Вооруженные силы Украины. Союзники учили десятки тысяч украинских солдат, и они сейчас на передовой, ведут борьбу с вторжением российских сил. Страны-члены Альянса уже обеспечили Украину современным оборудованием, различными видами оружия, а также поддержали модернизацию Вооруженных сил Украины. И это помогло сделать украинскую армию сильнее, лучше оснащенной, лучше подготовленной, чем когда-либо прежде.

Но, конечно, именно смелость, преданность украинских солдат, мужчин и женщин в форме, позволили им противостоять российским силам вторжения. И эта смелость, сила, преданность Вооруженных сил Украины поразили и вдохновили весь мир. И поэтому я действительно отдаю должное мужеству Вооруженных Сил Украины, народа Украины и политическому руководству Украины, не в последнюю очередь представленном президентом Зеленским.

Союзники по НАТО также усилили нашу поддержку, военную поддержку Украине после вторжения, а также передовые системы вооружения, передовые системы противовоздушной обороны, противотанковые системы и другие боеприпасы, топливо и многие другие виды оружия и военной поддержки. Сейчас это ежедневно по-настоящему приносит результаты на поле боя. Конечно, это оборудование, эти запасы являются ключевыми для прогресса, который украинская армия смогла показать после вторжения пять недель назад.

Нам нужно продолжать поставлять оружие в Украину. Союзники по НАТО будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока это необходимо. Это очень важно, поскольку Украина ведет войну за свободу, за демократию, наши общие ценности. И поэтому мы поддерживали Украину много-много лет. Союзники по НАТО усилили поддержку фактически до вторжения, поскольку мы имели очень надежную разведку о вероятности российского вторжения по состоянию на прошлую осень. А потом после вторжения союзники активизировались дальше, и теперь больше союзников также предоставляют оружие, военную помощь и гуманитарную финансовую поддержку Украине. И на прошлой неделе на саммите НАТО страны твердо обязались продолжать оказывать поддержку Украине в том числе военную. И нам это нужно сделать, потому что мы видим, что Россия продолжает преследовать военному результату конфликта в Украине. Хорошо, что мы ... что переговоры продолжаются, но пока мы не увидели реального изменения в главной российской цели, а это - военный результат конфликта, и они продолжают преследовать военный результат. Поэтому мы должны быть готовы продолжать оказывать поддержку Украине", - сказал генсек.