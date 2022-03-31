Враг перегруппируется на Слобожанщине и отвлекает внимание атакой на Попасную - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые сведения о ситуации на фронте на вечер 31 марта. Как и ожидалось, оккупационные войска страны-террориста сейчас создают новое группировки на Слобожанском направлении.

"Русские оккупационные войска пытаются создать новые группировки войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск", - сообщают в Генштабе.

Кроме того, в Генеральном штабе подозревают, что рашисты отвлекают внимание своей атакой на Попасную.