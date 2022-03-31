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Рашисты сосредоточат свои авиаудары по четырем направлениям - Минобороны США

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Рашисты сосредоточат свои авиаудары по четырем направлениям - Минобороны США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Высокий представитель Министерства обороны США сообщил американским журналистам, что в ближайшее время российские авиаудары будут сосредоточены по четырем районам боевых действий. Речь идет о Киеве, Чернигове, Изюме и Донбассе, сообщает CNN.

"Мы видели, что россияне продолжают увеличивать количество своих вылетов за последние 24 часа до 300. Их цели сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о котором мы говорили ранее, а потом зона ОСС на Донбассе. Это своего рода четыре района, где они проводят больше всего ударов. Киеву все еще угрожают авиаудары несмотря на комментарии рф по отступлению из этого района", - сообщил неназванный чиновник.

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В статье: война с Россией
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