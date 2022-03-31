Зеленский поблагодарил Турцию за ее готовность стать гарантом безопасности для Украины
Еще бы от Турции партию байрактаров...
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в твиттере о разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский отметил высокий уровень организации переговоров в Стамбуле, а также говорил с коллегой о дальнейших шагах по обеспечению мира.
И главное – Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность Турции быть гарантом безопасности Украины в будущем.
Провів чергову розмову зі справжнім другом ???????? Президентом ???????? @RTErdogan. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність ???????? стати гарантом безпеки нашої держави!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2022
Добавим, что ранее такую готовность уже выразили Италия, США, с нюансами – Великобритания. Договор о действенном механизме украинской безопасности – приоритет украинской делегации на переговорах с российскими фашистами.
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