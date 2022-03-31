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Зеленский поблагодарил Турцию за ее готовность стать гарантом безопасности для Украины

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Еще бы от Турции партию байрактаров...

Зеленский поблагодарил Турцию за ее готовность стать гарантом безопасности для Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в твиттере о разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский отметил высокий уровень организации переговоров в Стамбуле, а также говорил с коллегой о дальнейших шагах по обеспечению мира.

И главное – Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность Турции быть гарантом безопасности Украины в будущем.

Добавим, что ранее такую ​​готовность уже выразили Италия, США, с нюансами – Великобритания. Договор о действенном механизме украинской безопасности – приоритет украинской делегации на переговорах с российскими фашистами.

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В статье: война с Россией
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