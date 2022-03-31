Зеленский поблагодарил Турцию за ее готовность стать гарантом безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в твиттере о разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский отметил высокий уровень организации переговоров в Стамбуле, а также говорил с коллегой о дальнейших шагах по обеспечению мира.

И главное – Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность Турции быть гарантом безопасности Украины в будущем.

Провів чергову розмову зі справжнім другом ???????? Президентом ???????? @RTErdogan. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність ???????? стати гарантом безпеки нашої держави! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2022

Добавим, что ранее такую ​​готовность уже выразили Италия, США, с нюансами – Великобритания. Договор о действенном механизме украинской безопасности – приоритет украинской делегации на переговорах с российскими фашистами.